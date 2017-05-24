В центре Москвы неизвестный кинул "коктейль Молотова" в Maybach

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Московская полиция приняла заявление от водителя Mercedes Maybach. По его словам, 23 мая неизвестный мужчина в центре города кинул в его автомобиль "коктейль Молотова" и скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту подачи заявления.

Неизвестный напал на автомобиль Mercedes Maybach в центре Москвы. При атаке он использовал "коктейль Молотова", передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший водитель машины обратился в полицию 23 мая. По его словам, инцидент произошел на улице 3-я Фрунзенская, у дома №5, корпус 1. Он остановился у ворот и ждал, пока их откроет охрана здания. Тут в зеркало заднего вида он увидел, как к его машине бежит мужчина, у которого в руках была бутылка с зажигательной смесью. Водитель испугался и резко тронулся с места, однако бежавший мужчина успел метнуть бутылку, и та разбилась о багажник.

Выйдя из Maybach, потерпевший увидел неподалеку автомобиль Toyota RAV4, в которой сидели четверо мужчин. По его словам, этот внедорожник следовал за ним и, вероятно, кидавший бутылку был одним из мужчин, сидевших в ней. Увидев водителя, иномарка быстро уехала с места происшествия.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту подачи заявления. По информации собеседника агентства, нападения на этот Maybach совершались и раньше. В частности, в середине марта 2017 года полиция возбуждала по данному факту уголовное дело.