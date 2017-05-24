Священника и прихожан взяли в заложники на Филиппинах

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На юге Филиппин боевики, противостоящие правительственным силам, взяли в заложники католического священника и около 10 прихожан. По некоторым данным, захватчики связаны с ИГ и требуют вывести федеральные войска из города Марави.

На юге Филиппин террористы, связанные с запрещенной в России организацией "Исламское государство", взяли в плен католического священника и 10 прихожан, об этом пишет Associated Press.

По данным местного епископа Сократеса, вооруженные боевики проникли в собор в городе Марави и похитили людей. Они угрожают убить заложников, если правительственные войска не покинут город.

На Филиппинах происходят столкновения между армией страны и присягнувшими ИГ боевиками. Президент страны Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао.

Накануне Дутерте встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Филиппинский лидер был вынужден сократить свой визит из-за сложной ситуации с террористами на юге страны. Дутерте также попросил Путина о помощи в поставках современного оружия для борьбы с боевиками.

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