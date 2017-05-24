Экс-глава "Седьмой студии" задержан по делу о хищении

Теги: Хищение задержание следствие

Бывших генерального директора и главного бухгалтера "Седьмой студии" Юрия Итина и Нину Масляеву задержали по делу о крупном хищении. Как сообщили в Следственном комитете, речь идёт о бюджетных средствах в размере 200 миллионов рублей. Деньги компания получила на развитие современного искусства.

Бывший гендиректор и главный бухгалтер "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева задержаны в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Накануне по этому же делу в качестве свидетеля был допрошен режиссёр Кирилл Серебренников, который пять лет назад и создал "Седьмую студию". Обыски прошли у него дома. А также в "Гоголь-Центре", где он является художественным руководителем. Вечером Серебренникова отпустили, с него взяли обязательство о явке к следователю в ходе дальнейшего расследования.

Читайте также:

Серебренников остался в статусе свидетеля после допроса в СКР

Деятели культуры вступились за Кирилла Серебренникова

Серебренников шокирован обысками в "Гоголь-Центре"