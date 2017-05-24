Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах

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Депутаты Государственной Думы в третьем и окончательном чтении приняли пакет поправок в избирательное законодательство. В частности, документ отменяет открепительные удостоверения на выборах и дает возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Депутаты Государственной Думы приняли в окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты голосования в парламенте.

Принятые поправки предусматривают отмену открепительных удостоверений, а также предусматривают возможность голосования не по месту регистрации, а по месту пребывания. Изменения коснутся президентских выборов в 2018 году и региональных выборов, начиная с сентября 2017 года.

Согласно поправкам, включение в список избирателей происходит после заблаговременной подачи заявления в установленном ЦИК порядке по месту пребывания. Сделать это можно не ранее чем за 45 дней до голосования и не позднее 14:00 субботы накануне выборов. Для подачи заявления при себе необходимо иметь паспорт или временное удостоверение личности, если паспорт меняют.

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