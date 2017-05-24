В Минске началось заседание Контактной группы по Украине

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В белорусской столице началось заседание Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Кроме того, по данным МИД Белоруссии, в Минске проходят встречи рабочих подгрупп по деэскалации конфликта в Донбассе.

В Минске началось заседание Контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полпреда украинской стороны на переговорах Дарья Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она в своем Facebook.

Кроме того, по данным белорусского МИД, в Минске проходят консультации рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе.

В #Минск'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/Be3gZeEoj6 — МИД Беларуси �������� (@BelarusMID) 24 мая 2017 г.

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