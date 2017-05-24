По инициативе "ЕР" программа "Московская смена" продлена на 2017 год
Теги: Москва единая россия дети
Разработанная партией "Единая Россия" программа бесплатного детского отдыха "Московская смена" будет продлена на 2017 год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.
По инициативе "ЕР" программа "Московская смена" продлена на 2017 год. Об этом сообщает АГН "Москва".
"В прошлом году по инициативе партии "Единая Россия" в Москве была организована программа активного детского отдыха "Московская смена" и десятки тысяч детей, оставшихся в городе в силу разных причин, смогли принять участие в сотнях мероприятиях, организованных на базе городских учреждений. В этом году эта практика будет продолжена, учитывая очень хороший позитивный резонанс по ней и отклики со стороны горожан", - доложил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.
Программа "Московская смена" была запущена в столице в 2016 году. Ее целью является организация летнего отдыха школьников в возрасте от семи до 14 лет, которые в летние каникулы по различным причинам не планируют выезжать за город.
В 2017 году городской детский отдых будет организован в 266 учреждениях: в том числе, 132 школах департамента образования, 30 спортшколах департамента спорта и туризма, 104 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения.
Новости по теме Тверская, 13
-
24 мая 2017
Собянин увеличил ежемесячное пособие на ребенка на 33%
-
24 мая 2017
Собянин учредил 3 мега-гранта по 100 млн рублей для городских больниц
-
22 мая 2017
Собянин: дорожные стройки на шоссе Энтузиастов вышли на финишную прямую
-
22 мая 2017
Собянин: Дорожные стройки на шоссе Энтузиастов вышли на финишную прямую