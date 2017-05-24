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Разработанная партией "Единая Россия" программа бесплатного детского отдыха "Московская смена" будет продлена на 2017 год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства столицы.

По инициативе "ЕР" программа "Московская смена" продлена на 2017 год. Об этом сообщает АГН "Москва".

"В прошлом году по инициативе партии "Единая Россия" в Москве была организована программа активного детского отдыха "Московская смена" и десятки тысяч детей, оставшихся в городе в силу разных причин, смогли принять участие в сотнях мероприятиях, организованных на базе городских учреждений. В этом году эта практика будет продолжена, учитывая очень хороший позитивный резонанс по ней и отклики со стороны горожан", - доложил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Программа "Московская смена" была запущена в столице в 2016 году. Ее целью является организация летнего отдыха школьников в возрасте от семи до 14 лет, которые в летние каникулы по различным причинам не планируют выезжать за город.

В 2017 году городской детский отдых будет организован в 266 учреждениях: в том числе, 132 школах департамента образования, 30 спортшколах департамента спорта и туризма, 104 учреждениях департамента труда и социальной защиты населения.