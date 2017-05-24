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Власти Москвы приняли постановление об увеличении с 1 июня 2017 года размера ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям на 500 рублей. Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума правительства города.

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил ежемесячное пособие на ребенка на 33%. Об этом сообщает АГН "Москва".

"В Москве проживает около 2 млн несовершеннолетних детей. Из них 265 тыс. проживает в малообеспеченных семьях. Для правительства города социальная поддержка малообеспеченных семей и вообще семей является приоритетом и одним из главных и серьезных денежных обязательств нашего города. Сергей Семенович, мы практически регулярно повышаем ежемесячное пособие. В этом году на поддержку семей с детьми бюджетом предусмотрено свыше 50 млрд руб. Из них 27 млрд - это социальные выплаты, то есть более 50%. Исходя из конъюнктуры экономики нашего города мы хотим предложить повысить ежемесячное пособие на ребенка на 500 руб.", - сказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Он отметил, что на обеспечение данных расходов потребуется 1 млрд 100 млн руб. "Эти деньги в госпрограмме имеются", - уточнил Петросян.

В материалах к заседанию президиума отмечается, что базовое пособие на ребенка из полной семьи в возрасте до полутора лет и свыше трех лет увеличивается на 33% - с 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. в месяц.

Также отмечается, что после увеличения размеры ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям составят на детей от нуля до полутора лет и от трех лет до 18 лет: одиноким матерям (отцам) - 3 тыс. руб., на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых родителей - 2,4 тыс. руб., остальным семьям - 2 тыс.

На детей от полутора лет до трех лет пособие составит: одиноким матерям (отцам) - 5 тыс. руб., на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых родителей - 3,8 тыс. руб., остальным семьям - 3 тыс. руб. Получателями указанных выплат являются 168 тыс. семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения (15 тыс. 382 руб.).