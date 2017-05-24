Собянин учредил 3 мега-гранта по 100 млн рублей для городских больниц
Мэр Москвы Сергей Собянин учредил три мега-гранта по 100 миллионов рублей для городских больниц. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства столицы.
Сергей Собянин учредил три мега-гранта для городских больниц. Об этом сообщает в среду АГН "Москва".
"Предлагается определить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС, гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил Собянин.
По словам мэра, средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала.
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