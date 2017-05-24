НАТО обсудит возможность присоединения к коалиции в Сирии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может присоединиться к коалиции во главе с США в Сирии. По его словам, эта возможность будет рассмотрена 25 мая на саммите в Брюсселе. При этом он подчеркнул, что речь идет только об участии в тренировках и обучении местных сил.

НАТО может присоединиться к коалиции под руководством США в Сирии. Такую возможность 25 мая обсудит в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии саммита Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, этот вопрос будет поднят на саммите НАТО, передает ТАСС.

Вместе с тем, Столтенберг подчеркнул, что в НАТО не намерены принимать участие в боевых операциях против запрещенного в России "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

"Запроса (от местных властей, - прим. ред.) не было, поэтому боевых миссий не предвидится", - сказал он. По его словам, речь идет только об участии в тренировках и обучении местных сил.

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