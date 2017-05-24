В связи с терактом в Манчестере задержаны три человека
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На юге Манчестера задержали трех человек в связи с терактом, в результате которого погибли 22 человека. Таким образом, общее число задержанных в связи с атакой возросло до четырех. Накануне по подозрению в причастности к теракту был задержан 23-летний молодой человек.
В связи с терактом в Манчестере задержаны три человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.
Как сообщила вещательная корпорация BBC в текстовой трансляции, подозреваемые были задержаны на юге Манчестера. Таким образом, общее число задержанных выросло до четырех.
Накануне полиция Большого Манчестера сообщила о задержании 23-летнего молодого человека, который может быть связан с организацией теракта на "Манчестер Арене". Подозреваемый был задержан вооруженными полицейскими в районе Чорлтон.
Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.
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