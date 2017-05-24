Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах
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В Госдуму внесен законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах. Пользователя можно будет идентифицировать по номеру мобильного телефона. Также мессенджеры хотят обязать рассылать сообщения госорганов и запретить рассылку запрещенной информации.
Партии "Единая Россия", КПРФ и "Справедливая Россия" внесли в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании деятельности мессенджеров, сообщает "Интерфакс".
Речь идет об обязательной привязке пользователя к номеру мобильного телефона. Таким образом власти намерены бороться с анонимностью в мессенджерах.
Кроме этого, предлагается блокировать сообщения, несущие в себе информацию, которая нарушает требования законодательства России. Также депутаты намереваются дать возможность государственным органам делать электронную рассылку россиянам.
В случае если мессенджер нарушает правила, то оператор связи может ограничить к нему доступ, говорится в пояснительной записке законопроекта.
Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2018 года.
Ранее Роскомнадзор попросил мессенджер Telegram предоставить информацию для включения его в реестр организаторов распространения информации.
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