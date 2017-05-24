В СК рассказали о задержании экс-гендиректора "Седьмой студии"

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В Москве задержаны бывший генеральный директор организации "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева по делу о хищении бюджетных средств. Эти задержания напрямую связаны с обысками, которые накануне прошли в "Гоголь-Центре", а также дома у его художественного руководителя, режиссёра Кирилла Серебренникова. Он по делу проходит как свидетель.

В "Гоголь-Центре" по-прежнему неспокойно. "Мертвые души" накануне прошли с аншлагом. Кирилла Серебренникова после обыска дома и допроса в Следственном комитете отпустили. В среду утром стало известно, что задержанные всё-таки есть. Бывший генеральный директор и главный бухгалтер "Седьмой студии" Юрий Итин и Нина Масляева задержаны по делу о крупном хищении. Речь идет о бюджетных средствах в крупном размере, передает "ТВ Центр".

"В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержан бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сообщила официальный представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"Седьмую студия" пять лет назад создал именно Кирилл Серебренников - всемирно известный режиссер, обладатель множества премий, автор нашумевших постановок. После допроса в Следственном комитете с него взяли обязательство о явке к следователю в ходе дальнейшего расследования. Пока режиссёр давал показания, у "Гоголь-Центра" собирались его верные друзья и поклонники "Гоголь-Центра", потрясенные происходящим вокруг театра и его руководства.

Чулпан Хаматова зачитала общее обращение многочисленных деятелей культуры. "Кирилл Серебренников — один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в России, но и по всему миру. Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском", - сказала народная артистка России.

Из-за разворачивающихся вокруг "Гоголь-Центра" событий многие актеры теперь даже с трудом говорят. Хотя по-прежнему ждут своих зрителей.

Ольга Стрельцова, Александр Ковалев, "ТВ Центр", Москва.