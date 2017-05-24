Одна треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации

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За снос жилья безоговорочно голосуют большинство жителей пятиэтажек. Об этом в среду говорилось на брифинге Общественного штаба по контролю реализации программы реновации.

В голосовании по реновации уже приняли участие треть жителей пятиэтажек. Их голоса были учтены. Из всех домов, включённых в программу, а их 4546, вообще никто не голосовал лишь в 22 хрущёвках. На прошлой неделе таких домов-молчунов было почти вдвое больше. При этом безоговорочно поддерживают программу жильцы 4 тысяч 164 пятиэтажек, передает "ТВ Центр".

По итогам голосования определились и первые дома, которые, скорее всего, покинут программу. Таких "отказников" пока 18. Причём, там меньшинство собственников и нанимателей, голосуя "против", буквально заблокировало возможности большинства принять иное решение. Впрочем, шанс передумать у них ещё есть.