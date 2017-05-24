В Марьине 17-летний водитель протаранил 5 машин во дворе

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Полиция выясняет все подробности крупного ДТП, которое произошло в среду утром на юго-востоке Москвы. Молодой водитель умудрился протаранить сразу несколько машин - причём, не выезжая из двора своего дома. Теперь ему предстоит не только вспомнить, как он сам оказался за рулём, но и оплатить существенный ущерб пострадавшим соседям.

Жители одного из дворов в Марьине проснулись в среду с одной мыслью: утро добрым не бывает. Первая мысль, когда выглянули в окно: на столицу обрушилось торнадо. Иначе откуда перевернутые машины у подъезда? Вторая - объявился вандал. Сразу несколько автомобилей серьезно повреждены. Тот, кто это сделал, оказался давно знакомым соседом. Андрей, он же Мелкий, в выражениях не стеснялся.

Как оказалось, виновник происшествия взял тайком ключ от маминой машины и устроил чудо-авто-пробег с последствиями. Соседкам клялся, что ничего не нарушал.

С силовиками 17-летний гонщик говорит, не выпуская из рук бутылку горячительного. Тем временем владельцы пострадавших машин с трудом сдерживают эмоции. Силу к Андрею применять не стали. Хоть он сам продолжает накалять ситуацию. Мама пытается всех успокоить. Говорит, ребенок трудный - не учится, не работает, злоупотребляет. А тут еще такое.

Тем временем становился понятен весь масштаб нанесенного ущерба. Пострадавшие автовладельцы в ярости. КАСКО ни у кого нет. Что теперь делать, непонятно.

У этой истории есть один положительный момент. Соседи оказались дружные, самосуд над горе-угонщиком устраивать не стали. Он сейчас сам пытается хоть чем-то помочь. Толкает угнанный им же автомобиль вместе со всеми. Может, протрезвеет. Поймет, наконец, что натворил. И хоть чем-то поможет маме. Одной ей теперь точно не справиться.

Ольга Стрельцова, Павел Винокуров, Александр Марченко, "ТВ Центр", Москва.