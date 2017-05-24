В Москве начал работать "Дорожный патруль"

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В Москве в экспериментальном режиме начала работать новая служба помощи автомобилистам. Её сотрудники подчиняются ЦОДД. Но не выписывают штрафы, а способствуют быстрому решению дорожных проблем.

Пять автомобилей с фирменной зеленой расцветкой уже курсируют по столице. Это новая служба - "Дорожный патруль". Их задача - помогать горожанам в сложных ситуациях на дороге. Внутри автомобиля для этого есть все необходимое, отмечает "ТВ Центр".

Небольшой накопленный опыт уже показал - необходимость в помощи такого рода - от внезапно закончившегося посреди дороги бензина, до неумения самостоятельно заполнить европротокол при ДТП - горожанам действительно нужна.

Операторы ситуационного центра организации дорожного движения оперативно передают инспекторам информацию о заторах, мелких ДТП, внезапно заглохших посреди полосы автомобилях.

"Впрочем, дорожные патрули и так курсируют по городу. Самостоятельно находя проблемные точки и ликвидируя причины возникновения затора. Реакция людей на новую службу положительная", - рассказал начальник ситуационного центра ЦОДД правительства Москвы Александр Евсин.

Инспекторы отмечают - некоторые автомобилисты думают, что помощь платная. Это не так. У дорожных инспекторов даже нет полномочий выписывать штрафы. Задача другая - увеличивать пропускную способность Москвы, работая точечно.

Пока "дорожные патрули" работают в экспериментальном режиме, но уже к концу года их статус может измениться, а количество вырасти в 6 раз, до 30 машин.

Кристина Одиноченко, Александр Давыдов, Алексей Данилов, "ТВ Центр".