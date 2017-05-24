15:18, 24 мая 2017

Пассажирка пыталась пронести через таможню в "Шереметьево" 4 кг украшений

Теги:  Преступность  аэропорт  контрабанда  шереметьево

В аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни остановили пассажирку, пытавшуюся незаконно провезти через границу более 600 ювелирных изделий общим веслом 4 килограмма.

В аэропорту "Шереметьево" задержали гражданку России, которая пыталась провести через границу ювелирные изделия, спрятав их в своей обуви и в полости тела, передает "ТВ Центр".

48-летняя женщина прибыла рейсом из Турции и попыталась пройти через зелёный коридор. Сотрудник таможни обратил на неё взимание и решил провести проверку. При досмотре в обуви были обнаружены ювелирные изделия. А затем рентгеновский сканер показал наличие посторонних предметов в брюшной полости пассажирки. Часть украшений были надеты на женщину.

Общий  вес незадекларированных ювелирных изделий составил 4 килограмма.  Украшения отправлены на экспертизу. Даме грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже  лишение свободы сроком до двух лет.

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