Пассажирка пыталась пронести через таможню в "Шереметьево" 4 кг украшений

Теги: Преступность аэропорт контрабанда шереметьево

В аэропорту "Шереметьево" сотрудники таможни остановили пассажирку, пытавшуюся незаконно провезти через границу более 600 ювелирных изделий общим веслом 4 килограмма.

В аэропорту "Шереметьево" задержали гражданку России, которая пыталась провести через границу ювелирные изделия, спрятав их в своей обуви и в полости тела, передает "ТВ Центр".

48-летняя женщина прибыла рейсом из Турции и попыталась пройти через зелёный коридор. Сотрудник таможни обратил на неё взимание и решил провести проверку. При досмотре в обуви были обнаружены ювелирные изделия. А затем рентгеновский сканер показал наличие посторонних предметов в брюшной полости пассажирки. Часть украшений были надеты на женщину.

Общий вес незадекларированных ювелирных изделий составил 4 килограмма. Украшения отправлены на экспертизу. Даме грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или даже лишение свободы сроком до двух лет.