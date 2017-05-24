В Перми при обрушении металлической конструкции пострадали 10 человек

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В результате обрушения конструкции во время фестиваля "Битва хоров" в Перми пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работает следственная группа.

В результате обрушения металлической конструкции на участников фестиваля "Битва хоров" в Перми пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олега Федоткина.

"Всего 10 пострадавших, среди них восемь детей в возрасте от 10 до 15 лет. В основном, ушибы, ссадины. Среди взрослых - мужчина 35-лет, и женщина, которая отказалась от госпитализации. Вопрос о транспортировке в Москву не стоит", - сказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Как сообщили в региональном управлении СКР, на месте происшествия работает следственная группа. По предварительным данным, причиной обрушения конструкции стал порыв ветра.

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