Объявлена дата начала президентской кампании в России

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Президентская избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря 2017 года. Ранее Госдума приняла в третьем чтении документ, отменяющий открепительные удостоверения на выборах.

Избирательная кампания по выборам будущего президента России начнется в декабре, передает "Интерфакс" слова секретаря ЦИК России Майи Гришиной.

"В случае принятия и вступления в силу закона это промежуток с 7 по 17 декабря", - сказала она.

Ранее сегодня Госдума приняла в третьем и окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство. В частности, у россиян появится возможность голосовать не по мету регистрации, а по месту прописки. Эти изменения коснуться региональных выборов, которые начнутся в сентябре 2017 года и президентских выборов в 2018 году.

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