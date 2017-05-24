У сотрудника "Транснефти" похитили сумку в гардеробе Кремля

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Неизвестный похитил сумку у сотрудника "Транснефти" в гардеробе Кремля. После этого потерпевший обратился в полицию с заявлением о краже. В результате по подозрению в преступлении был задержан 66-летний житель Подмосковья.

У сотрудника "Транснефти" украли сумку во время мероприятия, проходившего в Кремле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам 54-летнего потерпевшего, который обратился в полицию с заявлением о краже, он посещал мероприятие в Мироваренной палате Московского Кремля. При этом он оставил сумку с личными вещами в гардеробе. В ней находилось служебное удостоверение, выданное компанией "Транснефть". Когда мужчина вернулся, то увидел, что сумки на том месте уже не было.

В результате входе розыска удалось задержать 66-летнего жителя Подмосковья, у которого при личном досмотре были изъяты похищенные вещи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. Он отпущен под подписку о невыезде.