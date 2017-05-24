Путин обсудил с президентом Македонии ситуацию на Балканах

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Владимир Путин провел переговоры с президентом Македонии Гёрге Ивановым. Российский лидер выразил надежду на демократичное и конституционное развитие внутриполитической ситуации в Македонии.

Ситуацию на Балканах, а также двусторонние отношения России и Македонии обсудили в Кремле Владимир Путин и глава европейского государства Гёрге Иванов, сообщает "ТВ Центр".

В начале встречи российский лидер напомнил, что 24 мая в нашей стране отмечается день славянской письменности. Ранее в Москве Гёрге Иванову вручили премию Фонда за единство православных народов.

Владимир Путин поздравил своего коллегу с этой наградой. По словам главы нашего государства, Россию и Македонию связывают особые отношения, которые развиваются в положительном ключе.