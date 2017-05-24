Медведев рассказал о росте доходов, не связанных с нефтью

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Доля ненефтегазовых доходов бюджета продолжает увеличиваться, и по итогам прошлого года достигла двух третей от всех поступлений. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Доля не связанных с нефтью и газом доходов в бюджете продолжает расти. Об этом рассказал в среду Дмитрий Медведев. Премьер также отметил, что бюджет фонда обязательного медицинского страхования позволил в полном объёме выполнить все обязательства в рамках базовой программы, передает "ТВ Центр".

Глава правительства сообщил, что по результатам расходов за 2016 год значительно снизился государственный внешний долг. А сбалансированность бюджета позволила решить текущие вопросы и спланировать стратегические задачи.