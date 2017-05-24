ФСО получит первые автомобили проекта "Кортеж" в этом году

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Федеральная служба охраны получит первые автомобили проекта "Кортеж" уже в этом году. Серийное производство планируют запустить в конце 2018 года.

Первая партия автомобилей единой модульной платформы "Кортеж" будет сдана Федеральной службе охраны в 2017 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая в Госдуме, пишет "МИР 24".

Первая партия из 14 машин будет включать лимузин, седаны и микроавтобусы. Оценить авто ФСО сможет до весны следующего года. Серийное производство автомобилей проекта "Кортеж" может начаться в конце 2018 года.

Проект Кортеж" реализуется с 2014 года и предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. При этом в будущем купить эти машины смогут все желающие.