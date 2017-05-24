Минкомсвязи не будет блокировать мессенджеры в России

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Глава Минкомсвязи Николай Никифоров не увидел предпосылок для блокировки мессенджеров в России. Также он считает, что идентификация абонента через номер телефона бесполезна, пока существует проблема продажи "серых" сим-карт.

В Минкомсвязи не собираются блокировать мессенджеры в России, а у властей нет "специального списка ресурсов", которым грозит ограничение доступа, передает "Интерфакс".

"Не вижу предпосылок для блокировки тех или иных мессенджеров", - сообщил глава ведомства Николай Никифоров, отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram в России.

Кроме того, в Минкомсвязи скептически отнеслись к идентификации абонентов мессенджера через номер мобильного телефона, сегодня соответствующий законопроект депутаты внесли в Госдуму. По словам Никифорова, в этом нет смысла, пока существует проблема продаж "серых" сим-карт. Министр полагает, что законопроект частично дублирует "закон Яровой".

"Если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ его создают, какой смысл дополнительно идентифицировать или усложнять регулирование конкретных мессенджеров", - отметил Никифоров.

Ранее Роскомнадзор попросил мессенджер Telegram предоставить информацию для включения его в реестр организаторов распространения информации. По информации газеты "Ведомости", если Telegram не поделится данными, то ресурс может быть заблокирован.