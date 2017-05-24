Гройсман объявил моду на украинский язык
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинский язык и культура становятся модными и востребованными во всем мире. Об этом он сказал в поздравлении с Днем славянской письменности.
Глава украинского правительства Владимир Гройсман в День славянской письменности и культуры заявил, что украинский язык становится модным и востребованным в мире, пишет "Ридус".
"Вопреки столетним притеснениям, с которыми сталкивались наши язык и культура во времена российской колонизации, украинцы совершили настоящий интеллектуальный прорыв - не только отстояли собственную национальную и культурную самобытность, но и дали толчок дальнейшему развитию своей культуры и словесности", - сказал премьер-министр.
Он выразил мнение, что в настоящее время "украинский язык и культура становятся модными, влиятельными и востребованными в мире".
Ранее Верховная Рада приняла законопроект о введении обязательной 75% квоты на телевизионное вещание на украинском языке.
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