В московском регионе в выходные ожидается мокрый снег

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В столичном регионе в конце недели ожидаются осадки в виде мокрого снега. По данным синоптиков, температура ночью в субботу и воскресенье понизится до 0-5 градусов. Кроме того, в четверг и пятницу ожидаются ливневые дожди, местами даже могут прогреметь грозы.

В конце текущей недели в столичном регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ночью в субботу и воскресенье температура воздуха понизится до 0-5 градусов. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".

По данным синоптиков, в четверг и пятницу пройдут ливневые дожди, местами даже могут прогреметь грозы. В субботу воздушные потоки сменятся на северные, поэтому в этот день ожидаются дожди, а температура днем не поднимется выше 12-14 градусов, передает "Русская планета".

При этом в воскресенье натиск холодного воздуха усилится и температура днем будет в районе 10 градусов тепла, а ночью возможны заморозки и осадки в виде мокрого снега.

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