Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам и французу

Теги: Общество путин кремль награды

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды за заслуги в культуре, спорте и промышленности. В списке награжденных 30 россиян и один гражданин Франции.

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам в области культуры, спорта и промышленности. Полный список размещен на сайте Кремля.

"Ваши трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие нашей страны, и будут служить нашему обществу еще многие-многие годы, десятилетия", - сказал Путин в Екатерининском зале Кремля.

В частности, высоких наград удостоились летчик-испытатель "МиГ" Михаил Беляев, балетмейстер Большого театра Юрий Григорович, профессор Московской консерватории Геннадий Рождественский, зампред Госдумы Валентина Терешкова, режиссер Владимир Меньшов, тренер-фигуристка Татьяна Тарасова.

Ольга Погодина получила звание Народного артиста России, а исполнитель Денис Майданов – заслуженного.

Среди награжденных оказался один гражданин Франции – Кристиан Бауэр, тренер по фехтованию на саблях.

Читайте также:

Путин наградил сотрудников метро Санкт-Петербурга за отвагу и мужество