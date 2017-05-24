Президент Таджикистана победил Трампа в битве рукопожатий

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не уступил своему американскому коллеге Дональду Трампу в битве рукопожатий. 21 мая на саммите в Эр-Рияде лидер Таджикистана справился с попыткой хозяина Белого дома, как всегда, крепко пожать собеседнику руку и притянуть его к себе. Президенту США пришлось признать умение своего коллеги не уступать в сложных ситуациях.

Президент США Дональд Трамп, известный необычным способом рукопожатия, на этот раз, не смог проделать излюбленный прием со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во время саммита в Саудовской Аравии 21 мая Рахмон, во время приветствия, отреагировал на попытку американского лидера энергично пожать руку собеседнику, и дернул ее в свою сторону. В итоге Трамп поначалу растерялся, но затем заулыбался и признал умение своего коллеги не уступать в сложных ситуациях. Как пишет Mashable, процедура рукопожатия длилась семь секунд и напоминала перетягивание каната.

Также портал отмечает, что это первый случай, когда кто-то смог одолеть Трампа с его особым стилем пожимать руку, который можно назвать как "дергай и тащи". По мнению автора статьи, такие движения президента США могут являться "демонстрацией силы".

Ранее Трамп неоднократно приветствовал собеседников, крепко пожимая им руки и притягивая человека к себе. Его необычный способ приветствия испытали на себе уже многие мировые лидеры.

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