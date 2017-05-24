Сирийские войска ликвидировали "министра войны" ИГ

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Армия Сирии в ходе операции на севере страны ликвидировала "министра войны" запрещенной в России группировки "Исламское государство". Помимо Абу Мусаба аль-Масри войска уничтожили 12 представителей командования ИГ, среди них выходцы из Ирака и Саудовской Аравии.

Сирийская армия отчиталась об убийстве военного командующего "Исламского государства" (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России) во время спецоперации на севере страны, передает Reuters.

Источник агентства сообщил, что командующий ИГ Абу Мусаба аль-Масри считался "военным министром". Он и еще 12 представителей ИГ были убиты к востоку от Алеппо, в числе боевиков выходцы из Саудовской Аравии и Ирака.

По словам военного эксперта, опрошенного Reuters, смерть аль-Масри, если данная информация подтвердится, станет "значительным ударом для группировки перед битвой при Ракке". По его словам, аль-Масри был четвертым по старшинству в организации.

В 2016 году был убит бывший "министр войны" подразделения ИГ в Ираке Умар аш-Шишани. В Пентагоне тогда заявили, что аш-Шишани был убит в ходе воздушной операции США в Сирии.

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