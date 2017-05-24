Сотрудники МЧС спасли четырех утят из люка в центре Москвы

Теги: мчс птицы Происшествие москва

Спасатели извлекли четырех утят из люка в центре столицы. Птенцы провалились в ливневый сток на Тверском бульваре. Информации о дальнейшей судьбе утят пока нет.

Сотрудники МЧС спасли четырех утят, которые попали в ливневый сток в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ведомства.

"Поисково-спасательный отряд МЧС спас группу утят, провалившихся в ливневый сток на Тверском бульваре, дом 16", - говорится в сообщении.

Птенцы были извлечены из люка в 12:30 по московскому времени. Информации о дальнейшей судьбе утят пока нет.