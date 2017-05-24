Встреча с Папой Римским вдохновила Трампа на борьбу за мир

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Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Папой Римским Франциском вселила в него решимость бороться за мир во всем мире. По его словам, эта встреча стала для него честью всей жизни. В ходе переговоров Трамп обсудил с Франциском темы мирного урегулирования международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке.

Встреча с Папой Римским Франциском вдохновила Дональда Трампа на борьбу за мир. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Honor of a lifetime to meet His Holiness Pope Francis. I leave the Vatican more determined than ever to pursue PEACE in our world. pic.twitter.com/JzJDy7pllI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 мая 2017 г.

"Честь всей жизни встретиться с Его Святейшеством Папой Франциском. Я покидаю Ватикан как никогда полным решимости бороться за мир во всем мире", - написал глава США.

По данным ТАСС, в ходе переговоров Трамп обсудил с Франциском темы мирного урегулирования международных конфликтов, в частности в ближневосточном регионе. Беседа президента США с Папой Римским продолжалась около 30 минут.

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