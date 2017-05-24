В результате крупного пожара в Красноярском крае сгорели почти 80 домов

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В результате пожара в Красноярском крае сгорели почти 80 домов. По словам главы краевого правительства Виктора Томенко, в Канске сгорели 36 домов, в Лесосибирске - 40. Кроме того, по его словам, в результате пожара в Канске погибла женщина.

В Канске и Лесосибирске Красноярского края сгорели почти 80 домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу правительства края Виктора Томенко.

"По Канску сгорело 36 домов, в разных частях города. По половине из них еще борются пожарные. Горит пилорама", - сказал он.

По его словам, в воздух удалось поднять вертолет. До наступления темноты он сможет сделать одну-две "проливки". Томенко также сообщил о гибели одного человека в Канске.

"В Канске одна погибшая на улице Инициативной", - сказал он.

Пожар произошел на трех лесоперерабатывающих предприятиях в Лесосибирске. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. Огонь распространился на дома в Лесосибирске и Канске. Из-за пожара в лесополосе полиция перекрыла 2 километра трассы Красноярск – Енисейск.

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