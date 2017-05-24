16:36, 24 мая 2017

Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы

Теги:  В мире  суд  футбол  испания  спорт

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор аргентинскому футболисту Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы. В июне прошлого года нападающий "Барселоны" и его отец Хорхе Орасио предстали перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах.

Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор аргентинскому футболисту "Барселоны" Лионелю Месси в виде 21 месяца тюрьмы. Об этом сообщает Football Espana.

В июне прошлого года Месси и его отец Хорхе Орасио предстали перед судом за уклонение от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро с прибыли, полученной в 2007, 2008 и 2009 годах. Ранее сообщалось, что форвард уже заплатил 10 миллионов евро и готов был внести в испанскую казну еще 15 миллионов за то, чтобы дело против него прекратили, однако получил отказ местных властей.

Вместе с тем, согласно испанским законам, наказание менее двух лет можно отбыть под испытательным сроком.

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