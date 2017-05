Соцсети поразил угрюмый Папа Римский на встрече с Трампом

В Ватикане прошла встреча Папы Римского Франциска и президент США Дональда Трампа. Беседа длилась около 30 минут, за это время они успели обсудить урегулирование международных конфликтов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке, передает TVC.RU.

Однако внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекли больше эмоции Франциска на встрече с Трампом. СМИ заметили, что на большинстве фотографий понтифик выглядел угрюмым и был будто бы не рад визиту президента США. Британская газета Independent даже написала, что Папа оказал Трампу крайне холодный прием. Еще одним объектом внимания прессы стали наряды Меланьи и Иванки Трамп. Обе надели на встречу с Франциском черные платья и покрыли голову вуалью и платком. В соцсетях наряды окрестили "траурными".

They're creepy and they're kooky Mysterious and spooky They're altogether loony The Trump Family #pope francis pic.twitter.com/1zQA7o3uIC

"Они жуткие, и со странностями. Таинственные и похожи на привидений. Они совсем обезумевшие. Семейка Трамп".

Nice shot of a cheerful Pope Francis giving Trump the tour. 'Chairs, floor, walls ... We're done, get out.' pic.twitter.com/94Rv9U8h9t