Соцсети поразил угрюмый Папа Римский на встрече с Трампом

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Соцсети обсуждают наряды Меланьи и Иванки Трамп, которые они выбрали для встречи с Папой Римским Франциском. Обе женщины надели черные платья, и выглядели, как персонажи фильма "Семейка Адамс". Удивил и Франциск — обычно улыбчивый понтифик на встрече с семьей Трамп выглядел угрюмым и был будто бы не рад визиту американского президента.

В Ватикане прошла встреча Папы Римского Франциска и президент США Дональда Трампа. Беседа длилась около 30 минут, за это время они успели обсудить урегулирование международных конфликтов, в частности ситуацию на Ближнем Востоке, передает TVC.RU.

Однако внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекли больше эмоции Франциска на встрече с Трампом. СМИ заметили, что на большинстве фотографий понтифик выглядел угрюмым и был будто бы не рад визиту президента США. Британская газета Independent даже написала, что Папа оказал Трампу крайне холодный прием. Еще одним объектом внимания прессы стали наряды Меланьи и Иванки Трамп. Обе надели на встречу с Франциском черные платья и покрыли голову вуалью и платком. В соцсетях наряды окрестили "траурными".

They're creepy and they're kooky

Mysterious and spooky

They're altogether loony

The Trump Family#pope francis pic.twitter.com/1zQA7o3uIC — Outback Camel (@aussiecamel9745) 24 мая 2017 г.

"Они жуткие, и со странностями. Таинственные и похожи на привидений. Они совсем обезумевшие. Семейка Трамп".

Nice shot of a cheerful Pope Francis giving Trump the tour. 'Chairs, floor, walls ... We're done, get out.' pic.twitter.com/94Rv9U8h9t — Damien Owens (@OwensDamien) 24 мая 2017 г.

"Экскурсия Франциска для Трампа: "Стулья, пол, стены… Мы закончили. Уходите".

В интернете обратили внимание на то, что Папа Римский обычно всегда улыбчив и дружелюбен. Однако это не коснулось семейства Трамп.

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