Экс-губернатора Челябинской области заочно арестовали по делу о взятках

Теги: коррупция Уголовное дело арест суд взятка челябинск

Cуд заочно арестовал бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его обвиняют в получении взяток, а также в подстрекательстве к клевете. В начале мая экс-чиновника объявили в международный розыск.

Суд заочно арестовал бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Его обвиняют в получении взяток от областного министра здравоохранения Виталия Тесленко (в 2014 году его приговорили к семи годам колонии строгого режима) на общую сумму 26 миллионов рублей, а также в подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к клевете на председателя Челябинского областного суда.

Как отмечает "Интерфакс", 12 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался заочно арестовывать Юревича. СК подал апелляцию, и в среду решение удовлетворил Свердловский областной суд.

В начале мая бывшего чиновника объявили в международный розыск. Как поясняли следователи, он не являлся в органы по повестке о вызове на допрос. Защита Юревича при этом утверждает, что он проходит лечение в одной из клиник Лондона (по другим данным, он находится в Израиле). Оно должно продлиться до 6 июня.

Михаил Юревич занимал должность губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 год. До этого он пять лет был мэром Челябинска. На посту главы региона Юревич стал участником нескольких громких скандалов, среди них размещение на сайте госзакупок тендера на исключение из поисковых систем выдачи негативной информации о регионе и заказа на личную охрану губернатора общей стоимостью 109 миллионов рублей.

Читайте также:

Предполагаемый взяткодатель по делу экс-главы Марий Эл объявлен в розыск

Полковник ФСБ Сенин объявлен в розыск по делу Захарченко

Замглавы администрации Жуковского задержан за получение взятки

Зампреда Гордумы Пензы арестовали и обвинили во взятке

Арест генералу ФСО Лопыреву продлен на три месяца