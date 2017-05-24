МЧС: в московском регионе ожидаются ливни, град, гроза и сильный ветер

Теги: мчс дождь подмосковье москва Погода гроза

В столичном регионе в ближайшие часы ожидаются ливни, град, гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям закрывать окна в помещениях, а на улицах стараться обходить шаткие строения, избегать деревьев, мостов, эстакад и трубопроводов.

В ближайшее время в столичном регионе ожидаются ливни, град, гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на подмосковное управление МЧС.

"В ближайший час с сохранением на вечер 24 мая ожидаются сильные осадки (дождь, гроза), усиление юго-западного ветра до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в условиях грозы есть вероятность повреждения линий электропередачи, повала деревьев и повреждения рекламных конструкций. Жителям рекомендуется закрывать окна в помещениях, а на улицах стараться обходить шаткие строения, избегать деревьев, мостов, эстакад и трубопроводов.