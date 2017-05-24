"Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" исключены из КХЛ

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что хорватский хоккейный клуб "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" не будут выступать в лиге в следующем сезоне. По его словам, обе эти команды являются самыми слабыми по спортивно-финансовому результату.

Хорватский хоккейный клуб "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" в следующем сезоне не будут выступать в Континентальной хоккейной лиге. Об этом рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"В следующем сезоне в КХЛ сыграют 27 клубов. Не сыграют два самых слабых клуба по спортивно-финансовому результату. Это "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург", который стал последним по всем рейтингам", - приводит слова Чернышенко Championat.com.

Ранее руководство новокузнецкого "Металлурга" опровергало слухи о своем возможном неучастии в сезоне 2017/2018. По их словам, клуб продолжает формировать свой состав и предоставил все финансовые гарантии лиге.