Полиция Манчестера: за смертником стояла террористическая сеть

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Террористическая сеть стояла за взрывом 22 мая в Манчестере. Об этом сообщил начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс. Кроме того, по последним данным, среди жертв теракта оказалась офицер полиции.

Террористическая сеть стояла за исполнителем теракта в Манчестере, передает BBC со ссылкой на заявление начальника полиции графства Большой Манчестер Иэна Хопкинса. "Очевидно, что это сеть, мы занимаемся расследованием", - сказал он во время брифинга.

Кроме того, стало известно, что офицер полиции погибла в результате теракта в Манчестере, который совершил смертник Салман Абеди. Имя погибшей пока не называется. По данным британского телеканала, она находилась на стадионе в свободное от службы время.

22 мая на стадионе "Манчестер-арена" сразу после концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Устройство, приведенное в действие Абеди, сработало за пределами концертного зала - в фойе.

Жертвами взрыва стали 22 человека, включая двух граждан Польши, еще 59 получили ранения. Среди пострадавших и погибших много детей.

Абеди, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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