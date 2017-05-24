Путин лично наградил совершивших подвиг в Алеппо спецназовцев

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Владимир Путин лично наградил российских спецназовцев, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О подвиге военных стало известно 10 мая. Они прикрывали участок фронта, оставленный сирийской армией.