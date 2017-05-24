17:35, 24 мая 2017

Путин лично наградил совершивших подвиг в Алеппо спецназовцев

Теги:  сирия  путин  Армия  награды

Владимир Путин лично наградил российских спецназовцев, которые в течение двух дней сдерживали атаку боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О подвиге военных стало известно 10 мая. Они прикрывали участок фронта, оставленный сирийской армией.

Владимир Путин лично вручил награды российским военным, которые два дня сдерживали атаки боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

О подвиге спецназовцев стало известно 10 мая. Группа из 16 военных обеспечивала прикрытие участка фронта в Алеппо, отбивая многочисленные атаки боевиков, и наводя на позиции экстремистов авиацию. Россияне оказались на передовой из-за того, что сирийские военные без согласования оставили свои позиции, отметил Дмитрий Песков.

Ранее Путин обещал лично наградить военных. В СМИ попал документ, на котором стояла соответствующая резолюция президента.

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