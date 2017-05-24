Кремль не получал письмо главы Большого театра о Серебренникове

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В Кремль не поступало письмо главы Большого театра Владимира Урина из-за ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сам Урин рассказал, что направил Путину письмо, в котором высказал несогласие с тем, как проводятся следственные действия по делу о хищениях в "Седьмой студии".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, поступал ли в администрацию президента письмо гендиректора Большого театра в связи с ситуацией вокруг обысков в "Гоголь-центре" и дома у худрука театра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в среду Урин сообщил журналистам, что направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с тем, как проводятся и освещаются в СМИ следственные действия, в которых фигурирует художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

"Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера, это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую", - заявил Урин.

В ответ на это в Кремле заявили, что им ничего неизвестно о процессуальных нарушениях в ходе обысков и других следственных действий в отношении Серебренникова. "Мы не обладаем информацией о какой-то бесцеремонности и о каких-то процессуальных нарушениях, которые были допущены", - сказал Песков.

Письмо в поддержку режиссера написал и лично передал Путину также актер Евгений Миронов. Это произошло на церемонии вручения государственных наград в Кремле, где Миронов получил от президента орден за заслуги перед Отечеством IV степени. После получения награды актер не стал выступать с благодарственной речью, а лично поговорил с Путиным.

Серебренников проходит свидетелем по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах основанной им организации "Седьмая студия". По версии СК, ущерб оценивается в 200 миллионов рублей. Бывшие гендиректор и главный бухгалтер театральной компании Юрий Итин и Нина Масляева взяты под стражу. 23 мая дома у Серебренникова, в "Гоголь-центре" и еще нескольких местах в Москве и других регионах прошли обыски.

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