Сбербанк предрек россиянам доллар по 68 рублей

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Сбербанк дал свой прогноз по курсу доллара. По мнению банка, к концу года национальная валюта может ослабнуть до 68 рублей за доллар. При этом инфляция составит около 4%.

Курс доллара к концу года может вырасти до 68 рублей. Такой прогноз дала директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева, пишет ТАСС.

Она напомнила, что ранее банк давал прогноз 64 рубля. Похожий курс называло и Минэкономразвития. В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года МЭР ожидает, что курс доллара на конец года составит 68 рублей, на конец 2018 — 70,8 рубля.

Инфляция, по прогнозам Сбербанка, к концу года составит около 3,8%. ВВП вырастет на 1,2%. МЭР ранее сообщало, что инфляция уже 15 мая достигла уровня в 4%, а по итогам года замедлится до 2,9% при условии сохранения текущего обменного курса рубля.