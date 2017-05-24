Путин: нужно повысить зарплаты бюджетникам, не затронутым майскими указами

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Владимир Путин предложил провести индексацию заработных плат бюджетников, на которых не распространялись майские указы. Президент попросил правительство в скором времени проработать варианты и представить предложения по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин предложил провести индексацию заработных плат бюджетников, на которых не распространялись майские указы. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

"Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет", - приводит слова Путина "Интерфакс".

В связи с этим президент предложил провести индексацию их зарплат с учетом инфляции и реальных возможностей бюджета. Кроме того, Путин попросил правительство в скором времени проработать варианты и представить предложения по этому вопросу.