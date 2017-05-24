ФСО раскрыла кражу сумки у сотрудника "Транснефти" в гардеробе Кремля

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Подозреваемый в краже сумки у 54-летнего работника "Транснефти" в гардеробе Кремля установлен и задержан. Преступление раскрыли сотрудники Федеральной службы охраны, они действовали совместно с полицией. По данным СМИ, злоумышленник - 66-летний житель Подмосковья.

Сотрудники Федеральной службы охраны совместно с полицией раскрыли кражу сумки в гардеробе Кремля. Они установили и задержали подозреваемого, сообщили "Интерфаксу" в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Ранее в полицию обратился 54-летний сотрудник компании "Транснефть". Он посетил мероприятие в Мироваренной палате Московского Кремля. Мужчина оставил в гардеробе сумку с личными вещами, в том числе служебное удостоверение. Вернувшись, он обнаружил пропажу своих вещей.

По данным источника АГН "Москва", в результате розыска удалось задержать 66-летнего жителя Подмосковья, у которого при личном досмотре были изъяты похищенные вещи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже. В настоящий момент он отпущен под подписку о невыезде.

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