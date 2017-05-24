В Москве учредили три мега-гранта для городских больниц‍

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Правительство Москвы учредило гранты для столичных больниц, которые применяют передовые технологии и оказывают высокотехнологичную помощь. Деньги будут выделяться на конкурсной основе — ежегодно по 100 миллионов рублей. Столичные власти уже используют практику материального поощрения некоторых категорий медицинских работников.

Московские больницы будут соревноваться друг с другом за три мега-гранта, которые учредили на заседании президиума правительства столицы в среду. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Предлагается определить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Система грантов медицинским работникам уже давно прижилась в Москве. Ежемесячно дополнительные 15 тысяч рублей получают те, кто удостоился звания Московский врач. По 20 тысяч - специалисты общей практики в городских поликлиниках. Медсестры, которые ведут пожилых пациентов со сложными заболеваниями, получают каждый месяц по 10 тысяч дополнительно к зарплате. А еще власти уже выдали 10 грантов по 30 миллионов рублей лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии.

"Сегодня, если весь объем высокотехнологичной помощи брать, который финансируется из всех источников, то он увеличился за 6 лет более, чем в 4 раза. А те виды, которые финансируются из бюджета города, увеличились в 12 раз. И это бюджетирование по деньгам увеличилось в 5 раз. За этими цифрами стоят спасенные жизни, многие люди избежали инвалидности и ведут обычный привычный качественный уровень жизни", - говорит глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

На сегодняшний день москвичам доступно более полутора тысяч видов самой передовой медицинской помощи. Даже такие как эндопротезирование и 3D-технологии в ортопедии и травматологии. Развитие этой области - один из приоритетов города. Еще одно направление, на которое город выделяет большие средства - социальная поддержка. Сегодня правительство Москвы увеличило размер ежемесячного пособия на ребенка на 30%. С 1 июня все 170 тысяч малообеспеченных столичных семей будут получать повышенные выплаты.

"Мы регулярно повышаем ежемесячное пособие. В этом году на поддержку семей предусмотрено свыше 50 миллиардов рублей. Из них 27 миллиардов — это социальные выплаты, то есть больше половины. Исходя из конъюнктуры экономики нашего города, мы эти выплаты повышали и в два раза, на 500 рублей. И сегодня мы хотим предложить, Сергей Семенович, увеличить выплаты еще на 500 рублей", - сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

Этим летом в городе снова будет действовать программа бесплатного детского отдыха "Московская смена". Ее суть в том, что дети, которые на время каникул останутся в столице, смогут проводить большую часть дня - с 9 утра до 6 вечера - в специальных центрах. Для них предусмотрена программа - посещение музеев, театров, спортивные состязания, прогулки и экскурсии. В течение всей смены будет организовано бесплатное трехразовое питание и наблюдение врачей. Записать своего ребенка в программу можно будет уже с 25 мая. Всю информацию об участии, расписание и перечень необходимых документов можно найти на сайте MOS.RU.

Елизавета Родина, Владимир Черных. "ТВ Центр".