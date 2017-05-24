Очевидцы рассказали о падении сцены на людей в Перми

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В Перми 8 детей и двое взрослых пострадали в результате обрушения конструкции уличной сцены у местного Дома культуры. Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время репетиции фестиваля хоров. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал проверку компании-организатора мероприятия.

До начала фестиваля хоров, который должен был состояться на площади перед одним из пермских дворцов культуры в рамках празднования Дней славянской письменности, оставалось буквально несколько часов. Шли последние приготовления, музыканты проверяли инструменты, передает "ТВ Центр". У участников хора, которые должны были открыть фестиваль, шла последняя, генеральная репетиция, когда внезапно поднялся сильный ветер.

"Был сильный порыв ветра. Все закачалось и рухнуло. Все было очень просто и быстро. Народ начал разбегаться, но некоторые не успели отбежать", - рассказывают очевидцы.

Упала одна из двух сборных металлических конструкций, установленных по краям от сцены, высотой метров десять. На ней были натянуты информационные баннеры с названием фестиваля. Пострадали десять человек — двое взрослых и восемь подростков в возрасте от десяти до 15 лет. Состояние некоторых сейчас оценивается как крайне тяжелое.

К месту ЧП были направлены сотрудники МЧС и все свободные машины скорой помощи, находящиеся поблизости. Порыв ветра, который уронил конструкцию, был порядка 20 метров в секунду. Вот только в Следственном комитете уверены - отнюдь не ненастье стало причиной трагедии.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг и выполнения работ, не отвечающих безопасности, жизни и здоровью граждан", - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Игорь Денисов.

Такие металлические конструкции являются обычными на мероприятиях под открытым небом. В данном случае причиной обрушения, скорее всего, стала ошибка при монтаже. Её осуществляла подрядная организация.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".