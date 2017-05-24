Мужчина убил водителя, облившего его водой из лужи в Ставрополье

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Мужчина ударил по голове водителя автомобиля, который облил его водой из лужи в Ставрополье. Впоследствии потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы. В настоящее время устанавливается личность подозреваемого в данном преступлении.

В Невинномысске мужчина ударил по голове водителя автомобиля, который облил его водой из лужи. Об этом сообщается на сайте СКР по Ставропольскому краю.

"Мужчина, находясь во дворе дома по улице Новой, дом 15 в городе Невинномысске, в ходе конфликта с 45-летним водителем, автомобиль которого обрызгал его водой из лужи, нанес ему один удар кулаком по голове", - говорится в сообщении. Впоследствии потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время устанавливается личность подозреваемого в данном преступлении.