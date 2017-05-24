Волгоградец убил любовника подруги и разыграл перед ней геройскую сцену

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Жителя Волгограда заподозрили в убийстве военного. Как полагает СК, конфликт произошел на почве ревности. Задержанный избавился от соперника, а потом переоделся в его форму и встретился с возлюбленной. Чтобы скрыть лицо, он надел противогаз. На свидании он избил девушку, чтобы очернить любовника подруги.

В Волгограде задержали подозреваемых в убийстве военного. Ими оказались 27-летний знакомый убитого и двое его сообщников. Правоохранительные органы выяснили, что у мужчин был давний конфликт на почве ревности.

8 мая подозреваемый подкараулил 22-летнего военного, после чего до смерти избил его. Тело убитого он и его сообщники закопали недалеко от трассы. При этом подозреваемый забрал у солдата форму и телефон. От лица убитого он назначил свидание с их общей возлюбленной.

"На свидание злоумышленник пришел в форменном обмундировании потерпевшего, а чтобы не было видно лица - надел противогаз. Ничего не объясняя, он накинулся на молодую особу с кулаками, полагая, что в нем она опознает убитого. Расчет был сделан верно. Сразу после случившегося пострадавшая позвонила подозреваемому и стала жаловаться на своего экс-ухажера. Утешить подругу примчался злоумышленник, но уже в гражданской одежде", - говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

В настоящее время подозреваемый и его сообщники задержаны. Они уже допрошены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела об убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении всех троих меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным местного портала V1.RU, убитый - 22-летний Владимир Колесников из Городищенского района Волгоградской области. Молодой человек служил по контракту, был профессиональным разведчиком.

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