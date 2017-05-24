Правительство Украины сохранило доступ себе к российским соцсетям

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В правительстве Украины все еще остается доступ к запрещенным в стране российским интернет-ресурсам и социальным сетям. Через Wi-Fi без каких-либо проблем можно зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru. Данные ресурсы находятся под запретом на Украине после указа Петра Порошенко, который он подписал 16 мая.

В украинском правительстве до сих пор открыт доступ к запрещенным на Украине российским интернет-ресурсам и социальным сетям. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

"Обслуживающий кабинет министров интернет-провайдер не закрыл доступ к запрещенным российским социальным сетям. Без каких-либо проблем через точку доступа Wi-Fi можно зайти на сайты "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru", - говорится в сообщении.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как Яндекс и Mail.Ru, а также соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".

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