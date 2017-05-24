Задержан пятый подозреваемый в связи с терактом в Манчестере

Теги: В мире полиция взрыв великобритания задержание

Британские полицейские задержали пятого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере. Он был арестован в английском городе Уиган. Кроме того, у задержанного в руках оказался подозрительный сверток, содержимое которого в настоящее время уточняется.

В английском городе Уиган полицейские задержали пятого подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции графства Большой Манчестер.

"Мы арестовали подозреваемого в Уигане в связи с расследованием ужасного инцидента на стадионе "Манчестер Арена", - сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, у задержанного в руках оказался подозрительный сверток. В настоящее время его содержимое уточняется.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения. Ранее сообщалось о задержании четырех человек, которые подозреваются в причастности к теракту в Манчестере.

Читайте также:

Полиция Манчестера: за смертником стояла террористическая сеть

В связи с терактом в Манчестере задержаны три человека

Полиция озвучила новые сведения о манчестерском террористе

Исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из Ливии

Полиция подтвердила личность манчестерского смертника