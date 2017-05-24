При пожаре в красноярском Канске погибли два человека

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Два человека стали жертвами пожаров в городе Канск Красноярского края. Пожары в Канске и Лесосибирске начались в результате пала сухой травы. По последним данным, полностью сгорели почти 80 частных домов, а также несколько деревообрабатывающих предприятий.

В результате пожаров в городе Канск Красноярского края погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Пожары в Канске, а также в городе Лесосибирск вспыхнули в среду в результате пала сухой травы. Пламя моментально перекинулось на частный сектор. По последним данным, сгорели почти 80 дома, в которых проживали более 300 человек.

На борьбу с огнем брошены более 150 человек, 60 автоцистерн и три пожарных поезда. Очевидцы рассказывают, что в Канске выгорели целые улицы. Город "весь в дыму, стоит запах гари".