Балерина Джеффа Кунса оказалась копией работы советского скульптора

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Надувная балерина Джеффа Кунса, которая появилась 12 мая в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке, оказалась копией советской фарфоровой статуэтки. Американского художника обвинили в том, что он скопировал работу Оксаны Жникруп 1974 года "Балерина Леночка".

Американского художника Джеффа Кунса, одного из самых дорогих деятелей современного искусства (например, его инсталляция "Висящее сердце (пурпурное)" была продана за 23 миллиона долларов), обвинили в плагиате после того, как он представил публике свою новую работу – надувную балерину – на территории Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке.

Первым на то, что Кунс до мельчайших деталей скопировал работу 1974 года "Балерина Леночка" авторства советской художницы и скульптора Оксаны Жникруп, обратил внимание живущий в Нью-Йорке грузинский художник Ладо Почхуа.

"Увеличил (с помощью ассистентов, сам он никогда ни пластилин, ни карандаш в руки не брал) фарфоровую статуэтку украинской мастерицы Оксаны Леонтьевны Жникруп и выставил у Рокфеллер-центра", - написал он в своем Facebook.

Как позже выяснили украинские СМИ, Жникруп изготовила фигурку балерины на Киевском экспериментальном керамико-художественном заводе. Художница работала на нем с 1955 года по 1987 год.

Нейлоновая "Сидящая балерина" появилась у нью-йоркского офисного центра 12 мая. Она простоит в центре города до 2 июня. По задумке Кунса, работа должна привлечь внимание к Международному центру по проблемам пропавших и эксплуатируемых детей.

Кунса не раз обвиняли в плагиате. В марте 2017 года художника обязали выплатить 40 тысяч евро семье французского фотографа Жана-Франсуа Боре. Фарфоровая скульптура "Обнаженные" Кунса, изображающая двух голых детей, оказалась плагиатом снимка "Дети" Боре. До этого, в 1992 году, американец скопировал фотографии Арта Роджерса. Кунс использовал снимок для создания произведения "Набор щенков".

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